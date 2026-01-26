有片｜長沙灣蘇屋邨馬路變競技場 青少年集體踩滑板車BMX顯身手 網民：咪害司機

網上昨日（25日）流傳一段短片，顯示晚上時分長沙灣蘇屋邨對開，有青少年三五成群在馬路上踩滑板車及單車，險象橫生。片中所見，現場是長發街與保安道交界，一批青少年在保安道遊樂場外聚集，期間有人在馬路上踩滑板車，橫越長發街的行人過路處，直衝向保安道遊樂場外的斜坡。當時行人過路處行車燈號為紅燈，有車輛停在燈位等候轉燈，滑板車連人帶車衝到遊樂場外的斜坡高處，再滑下返回地面，惟有人失平衡跌倒並一度滾出保安道一邊的馬路，幸沒有車輛經過，青年也自行爬起身。

接着另一青少年又踩着滑板車，橫過長發街行人過路處，同樣衝向保安道遊樂場外的斜坡，利用斜坡作跳台，將板車衝向高處再滑下，之後掉頭橫過長發街。期間青年踩着滑板車經過行人過路處的安全島石壆，又大顯身手，順勢躍起滑板車再落地。

其後第三幕上演，今次到單車表演。所見一名青少年踩單車，由長發街行人過路處衝向保安道遊樂場外的斜坡，剷上斜坡後再轉身返回長發街馬路上遊走。另一名單車青年接力，衝上遊樂場斜坡後，由保安道一邊返回馬路，並U-turn駛返長發街。此時長發街行車燈號轉為綠燈，有車輛開行，與踩單車的青年擦身而過。影片歷時約半分鐘，至此結束，沒有指明事發日期及時間。

網民對事件反應兩極，有人批評涉事青少年做法危險，「玩唔緊要...咪害司機，唔該，拜託！」、「佢哋喺馬路邊咁玩，其實好唔負責任，唔係佢撞到行人同車，就係佢哋被車撞倒，到時累死司機」、「拉晒未？」不過，亦有網民指「夜晚 唔太影響人 Ok嘅」、「的確唔岩（啱），但香港想搵個合適位置玩，又真係諗唔到邊到有」、「呢啲先叫青春」。