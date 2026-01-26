大埔晨運翁踩單車回家 衝燈過路遭私家車撞斃 70歲男司機疑超速被捕

今晨（1月26日）大埔發生致命交通意外。一名72歲單車老翁，於汀角路大貴街路口疑衝紅燈過路時，遭一輛懷疑超速的私家車撞飛，送院後不治。70歲男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，案件明日（1月27日）於粉嶺裁判法院提堂。遺孀透露，其丈夫今早去「游早水」，懷疑是準備回家時遭遇意外。

事發於今早7時25分左右，大埔一部SUV私家車沿汀角路往大美督方向行駛， 至大貴街交通燈位時，撞到一名72歲踩單車男子。單車飛彈車頭擋風玻璃，單車翁倒在車頭3米外，頭腳重創昏迷。救護員接報趕至，將單車翁送往大埔那打素醫院，惜經搶救後不治。警方經調查後，拘控70歲姓李私家車司機，涉嫌危險駕駛導致他人死亡。

現場所見，私家車車頭擋風玻璃破裂現大窿，車冚凹陷，單車更被撞至前後輪胎飛脫，其中一輪胎跌在私家車車尾，另一輪胎仍未尋回。私家車車頭前3米遺下一灘血迹。而單車架則飛彈至血迹前30米外。另外，現場遺下鴨咀帽、環保袋、涼鞋及一袋衫褲，相信為死者物品。

據悉，當時馬路雖為綠燈，但私家車超速駕駛，至大貴街行人過路處時，單車翁則疑「衝紅公仔」由右至左過路，私家車收掣不及將單車翁撞飛。死者身高約1.8米，壯身材，居住頌雅苑，事發時身上沒有任何身份證明文件，警方經調查後才確定身分。其妻子對意外不願多談，僅透露他們有子女，丈夫今早去「游早水」，懷疑是回家之際遭遇意外。

案件將於明日上午於粉嶺裁判法院提堂。新界北總區交通部特別調查隊正跟進案件，呼籲任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 3860與調查人員聯絡。意外期間，汀角路往大美督方向近大貴街的部分行車線封閉，交通繁忙。