珍惜生命│土瓜灣12歲男童寓所內自縊 母親揭發惜送院不治

土瓜灣發生涉兒童的自殺案件。周日（25日）晚上約11時，警方接獲一名婦人報案，指其12歲兒子在土瓜灣美景街安福大廈寓所內上吊。

救援人員接報趕至，隨即為男童進行急救，並將其送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終證實不治。警方正調查事件原因，案件暫列作「自殺」跟進。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk