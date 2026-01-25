Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

禁手機陣｜新例實施首日警深圳灣放蛇拉人 揭兩的士司機車頭放多部機

突發
更新時間：22:17 2026-01-25 HKT
發佈時間：22:17 2026-01-25 HKT

今日（25日）起，司機駕駛時不可在前方放置多於兩部流動電訊裝置，每部裝置的屏幕對角不可超過19厘米長，相等於兩部手機大小，違例者最高可處罰款2,000元。警方下午在深圳灣香港口岸「放蛇」，發現兩名的士司機涉嫌違例，包括「駕駛時放置多於兩部流動電訊裝置」及「招攬乘客」等。

新界北總區交通部執行及管制組特遣隊人員今午在深圳灣香港口岸展開打擊的士違例事項行動。行動中，人員派員喬裝乘客，發現兩名的士司機涉嫌違例，包括「招攬乘客」、「駕駛時放置多於兩部流動電訊裝置」、「沒有展示的士司機證」及「未經授權使用車隊的士停車處」。人員將會發出傳票票控有關司機。

警方重申，行動仍在進行中，會繼續採取果斷的執法行動，打擊相關的士違例事項，以保障市民及遊客的權益。市民及遊客如發現任何有關的士違法行為，應記下時間、地點、的士車牌、司機姓名及行車路線等資料，並向警方舉報。

