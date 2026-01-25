黃大仙下邨龍和樓15歲少年墮樓亡

黃大仙下邨龍和樓，今日（1月25日）下午4時許，一名15歲少年倒臥在上址對開。警員接報到場，現場證實少年已死亡。經初步調查，相信他從上址一梯間墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，據了解事主有精神病記錄，案件仍在調查。

防止自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111；網址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

明愛財困壓力輔導熱線: 3161 0102

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

