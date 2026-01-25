Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警辦東九龍動物嘉年華吸引逾1800人參與 人寵攜手推廣愛護動物及禁毒防騙訊息

突發
更新時間：19:35 2026-01-25 HKT
發佈時間：19:35 2026-01-25 HKT

東九龍總區防止罪案辦公室今日（25日）在觀塘海濱活動空間01舉辦「第五屆東九龍動物嘉年華」吸引逾1800名市民、學生及家庭參與。現場不少參加者攜同寵物到場，共同投入活動，氣氛愉快融洽，體現了社區人寵共融的精神。

警方自2011年10月起推行「動物守護計劃」，其後拓展為「動物守護・社區大使計劃」，聯同多個相關政府部門、專業機構、大學院校及動物關注團體，從教育、宣傳、情報及調查四方面致力打擊殘酷對待動物行為。是次嘉年華作為該計劃的社區推廣活動之一，旨在向市民傳遞愛護動物及尊重生命的訊息。

東九龍總區指揮官謝翠恩在典禮上致辭，感謝各合作機構及社區人士的支持。她指出，愛護動物與維護社區安全信念相通，均建基於尊重生命和履行責任。她強調，禁毒與防騙工作對社區安全至關重要，呼籲市民提高警覺，共同維護社區和諧。

活動以「護動・禁毒・防騙」為主題，今次嘉年華結合教育與互動，點環節包括「動物老BEST」攝影展，展示學生作品以傳遞愛護動物訊息；「寵愛閣」學校的學生大使帶同學校飼養的動物，親身向市民講解守護動物的重要性；警犬隊執勤演示讓市民了解警犬工作；動物領養攤位推廣負責任飼養觀念。現場亦有多個關心動物福祉及推動人寵共融的機構參與，透過展覽及互動環節傳遞訊息。

活動亦同步推廣防騙及禁毒信息，設有互動教育攤位，以遊戲方式加深市民對防罪、禁毒及防騙的認識，提升社區安全意識。現場另設寵物同樂區及打卡位，讓市民與寵物共度愉快時光；學生話劇及舞蹈表演增添歡樂氣氛，共同營造友善共融的社區環境。

