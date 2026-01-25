大圍教會42歲男子暈倒洗手間 送院搶救惜不治

大圍文禮路10號一教會，今日（25日）早上11時許，一名42歲男子在洗手間暈倒，妻子大驚報案求助。救援人員到場，將男子送往威爾斯親王醫院搶救，惜最終不治，其死因有待驗屍後確定。據了解，事主任職政府部門，與妻子結婚逾5年，未有子女，今日二人一同返教會出席崇拜活動，期間事主報稱肚痛，於是離開去廁所。事主妻子見他久久未回，於是擔心四出尋人，詎料發現他已昏倒廁所內。

何太對丈夫離世仍難以接受，她表示丈夫昨晚有肚痛，本身以為只是吃錯東西，而「今朝仲好地地，突然之間肚痛去廁所，我都無為意」，約10多分鐘後接到通知稱有人在洗手間暈倒，她才赫然得知丈夫出事。何太提到，丈夫過去不時打網球，過往未有大礙未曾入院，也未做過身體檢查，「有時講心口痛，但都係食啲成藥」。目前她們一家仍相當徬徨，正和教會商討安葬事宜。