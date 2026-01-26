輔警系列｜守護市民成肌肉記憶 車禍瞬間女警長捨身救人：穿上制服就要負責

「經歷多年輔警工作及訓練，一直將保護市民生命財產安全放於首位，這個意識早已潛移默化。」輔警警長林芳庭曾在大型公眾活動中執行人群管理工作，其間一輛客貨車突然失控直衝而至，她於危急一刻奮不顧身地迅速推開身旁的市民，成功避免事件造成嚴重傷亡，自己卻不幸被車輪輾過導致受傷。這位捨身救人的女輔警日前接受《星島》訪問時表示，即使自己負傷，仍對當刻決定無怨無悔。

前年5月25日，維港上演多啦A夢無人機匯演，吸引大批市民及遊客前往尖沙咀觀賞，油麻地分區軍裝巡邏小隊輔警警長林芳庭Alison當時站在馬路中央的安全島上，負責引導市民有秩序地橫過馬路，突然身後傳來劇烈的撞擊聲音，她迅速轉身，只見一輛客貨車失控，迎面衝向安全島。

「整個過程只有數秒，轉身的一瞬間已經要立即作出反應，當刻只想到要讓市民離開危險範圍，盡量減低意外的嚴重性。」Alison回憶道，安全島上約有10人，大部分是等待過馬路的市民，她為保障市民安全，大聲呼喊前方市民逃走，並於千鈞一髮之際用雙手推開旁邊的市民，避免他們被客貨車撞倒，她卻於混亂中走避不及，被車輪輾過左小腿，幸未有造成嚴重傷亡。

車輛衝上安全島後停下，冒出大量白色濃煙，雖然有市民在事件中受傷，但有賴她的英勇舉動，車禍未有造成嚴重傷亡。

不過，Alison不認為自己是「救人英雄」，因為18年的輔警生涯，一直將保護市民生命財產安全放於首位，當刻的反應僅是基於使命感和責任心，「可說是潛移默化、肌肉記憶，每當有危險，必須優先保護身邊市民。」她強調，市民陷入危難之中，不會因為自己是「兼職」警察而袖手旁觀，「穿上警察制服就要負上應有的責任，竭盡所能去保護市民，當然亦要顧及自身安全。」

她亦指，幸好意外未有造成嚴重傷亡，除了基於當刻的反應及時，亦有賴警方的人群管理和控制措施得宜，令安全島上不會過度擁擠，「市民未必理解警方設置這麼多限制，覺得『大家開開心心，何必封路趕人』，但事實上，所有安排都是由過去一次又一次的經驗累積而成，我們不是刻意為難，而是希望用最嚴謹的措施保障所有人的安全。」

事後Alison收到時任警務處處長蕭澤頤的讚賞信，對她的果斷行動予以肯定，捨身救人之舉亦成為同僚之間的佳話。談及感受，她笑言即使受傷亦不後悔當刻的決定，即使讓她重新選擇，她同樣也會挺身而出。當然，最希望是任何意外都不要發生，能與市民一起安心欣賞無人機表演，「能在關鍵時刻守護市民安全，固然開心，但我更希望大家可以平平安安，日後會加倍謹慎，盡力將各種潛在風險降到最低。」 記者 麥鍵瀧