強制佩戴安全帶今生效 警方各區宣傳教育

強制安裝和佩戴安全帶新規定今(25日)起生效，警方早上於多區大型交通交匯處及旅客乘車熱點加強宣傳，期間向司機及包括旅客在內的乘客派發海報、傳單及椅背貼等宣傳刊物，提醒相關法例要求。

警方提醒市民，為加強司機同乘客的安全，即日起，所有新登記的公共及私家巴士的所有乘客座位，私家小巴和貨車的後排乘客座位，以及特別用途車輛的司機和所有乘客座位，均須安裝安全帶。

佩戴安全帶能在發生意外時對車上司機及乘客提供關鍵保護，市民乘車時，如座位已安裝安全帶，司機和座位乘客除非有合理辯解，否則必須佩戴。

在過去多月，警務處聯同運輸署已加大力度宣傳，透過不同渠道宣傳相關新法例的要求，包括新聞發布會、社交媒體帖文與短片、電視宣傳短片等等，同時也加強在巴士上展示電子∕印刷海報、宣傳貼紙、文字顯示與廣播，令市民留意到新法例即將生效。

警方於法例生效初期會繼續以宣傳教育為主，聯同運輸署、道路安全議會及相關持份者持續進行不同的宣傳及教育活動，提醒所有道路使用者新的法例要求，讓市民養成自覺佩戴安全帶的習慣和安全意識，長遠形成一種安全出行文化，提升道路安全。 如需執法時，警方將會採取法理情兼備的方針，因應實際情況及考慮相關人士提出的辯解，再決定是否作出檢控。