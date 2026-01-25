Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

錦田的士被私家車攔腰撞拋起翻側 的士2人被困 女乘客送院不治

突發
更新時間：01:22 2026-01-25 HKT
發佈時間：01:22 2026-01-25 HKT

錦田發生致命交通意外。今日（25日）凌晨零時許，警方接獲報案，指錦田公路近映河路一輛新界的士與私家車相撞，的士事後翻側，司機及女乘客被困車內。

救援人員趕抵現場時，的士男司機仍然清醒，而車上一名女乘客被困車廂內陷入昏迷。消防員隨即展開拯救行動，成功將女乘客救出。消息指，女乘客被救出時一度沒有呼吸及脈搏，救護員即場為其進行急救，其後由救護車送往博愛醫院搶救，惟至凌晨兩時許宣告不治；男司機事後亦被送往醫院治理。

的士被攔腰猛撞後翻側。
的士被攔腰猛撞後翻側。
私家車車頭嚴重損毀。
私家車車頭嚴重損毀。
現場檢獲一把牛肉刀。
現場檢獲一把牛肉刀。
的士司機受傷被送往醫院救治。
的士司機受傷被送往醫院救治。

消息指，事發時涉事的士沿錦田公路往元朗方向行駛，當駛至上址準備右轉入映河路期間，遭對面線一輛私家車攔腰撞向左邊車身。由於撞擊力猛烈，的士被撞至離地拋起，飛越路旁欄杆後翻側在行人路上。

事件中，私家車男司機保持清醒，私家車上一名女乘客沒有受傷，事後離開現場。警方其後在距離現場約5米外的一個花槽內，發現一頂鴨舌帽、兩個車牌及一把牛肉刀，已將相關物品檢走作進一步調查，以釐清是否與案件有關。

警方正調查事故原因。

