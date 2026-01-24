陳家珮逆線行車｜親自到警署錄取口供 陳家珮承認：非常草率的駕駛決定

新民黨立法會議員陳家珮逆駕事件引起全城關注，今（24日）午4時50分，陳到港島交通部自首錄取口供，進入警署前對記者再次承認：「非常草率的駕駛決定，依家交通部外面，準備入報案室提交口供。」並指落完口供後會再次回應記者問題。

事發於昨（23日）晨8時許，陳駕駛一輛私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台，引來輿論嘩然。陳家珮事後解釋，原計劃於早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有三輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」

為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場」。她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。

陳家珮深夜在社交平台出po向市民致歉。

昨晚11時35分，陳家珮深夜在社交平台出帖文，「向香港廣大市民致歉」，並承認忽視道路規則，作出錯誤判斷。貼文稱：「今晨約八時，本人在駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷。本人為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。」