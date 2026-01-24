Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳家珮逆線行車｜親自到警署錄取口供 陳家珮承認：非常草率的駕駛決定

突發
更新時間：17:03 2026-01-24 HKT
發佈時間：17:03 2026-01-24 HKT

新民黨立法會議員陳家珮逆駕事件引起全城關注，今（24日）午4時50分，陳到港島交通部自首錄取口供，進入警署前對記者再次承認：「非常草率的駕駛決定，依家交通部外面，準備入報案室提交口供。」並指落完口供後會再次回應記者問題。

相關新聞：新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會深夜出po致歉認錯 警方跟進事件

事發於昨（23日）晨8時許，陳駕駛一輛私家車在灣仔謝斐道逆線行駛，被網民拍下片段上載至社交平台，引來輿論嘩然。陳家珮事後解釋，原計劃於早上8時許泊車後前往附近開會。她稱自己等候一段時間，曾繞行回頭觀察，留意到有三輛消防車停在該路段，形容「消防員正在工作中。」

為免打斷他們執行職務，她未有上前查詢，但因趕時間開會，判斷消防車短時間內不會駛離，而該停車場只有一個出入口，故馬上駛進停車場」。她強調當時確定安全才駛入，且沒有阻礙消防人員行動。

陳家珮深夜在社交平台出po向市民致歉。
陳家珮深夜在社交平台出po向市民致歉。

昨晚11時35分，陳家珮深夜在社交平台出帖文，「向香港廣大市民致歉」，並承認忽視道路規則，作出錯誤判斷。貼文稱：「今晨約八時，本人在駕駛期間忽視道路規則，作出錯誤判斷。本人為此事深感歉意，並會作出反省，承諾日後嚴謹端正遵守規則。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
22小時前
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
大埔慈山寺一連7日免費開放！農曆年「丙午年新春花供禮佛」 1方法登記預約
好去處
2026-01-23 17:25 HKT
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
黃大仙上邨19樓驚現神秘房 網民面青疑兇宅 房署解畫爆出真正用途｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
「失婚金像影后」洗盡鉛華擔梯務農  驚人狀態曝光被質疑曾做醫美  情路坎坷單身多年
影視圈
7小時前
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
佘詩曼2億身家留給3位畢生摰愛？激動罕談生兒育女  羨慕富貴閨密擁美滿家庭
影視圈
8小時前
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
2026-01-23 03:00 HKT
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
02:51
鑿穿樓板網紅裝修師傅身份曝光 記者查詢咁回應 事發影片流出囂張爆粗：「樓上點做關你Ｘ事！」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立，涉嚴重違紀違法被查。
中央軍委副主席張又俠、參謀長劉振立 涉嚴重違紀違法被查
即時中國
2小時前
金價狂飊 飾金每兩升至5.5萬 80後太太心思思賣嫁妝「非常心動！」 專家籲留意兩大因素
投資理財
11小時前