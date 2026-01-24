尖沙咀謀殺案│7旬夫婦長期病患厭世 妻刺斃老夫被控謀殺周一提堂
發佈時間：15:49 2026-01-24 HKT
尖沙咀一對長期患病7旬夫婦，周四（22日）在柯士甸路近柯士甸道交界一酒店內，被發現夫死婦昏迷。警方經調查後，相信77歲男死者被妻以利刀刺死，73歲妻子刺夫後服安眠藥自殺不遂，涉謀殺被捕。警方今日（24日）暫控73歲女子一項謀殺罪，案件將於26日上午在九龍城裁判法院提堂。
案件發生在周四（22日）下午4時許，當酒店職員清潔房間時，赫然發現一對年長夫婦昏迷，大驚報警求助。人員接報趕至，發現二人昏迷於房間內的床上，男子身上有刀傷，其妻則手持一把長23厘米生果刀，昏迷酒店房間床上，生果刀上有血迹。人員將兩人送伊利沙伯醫院搶救，其中7旬老夫證實不治，妻子經搶救後被送上病房。
警方其後交代案情指，案中夫婦於去年7月租住事發酒店，涉案房間約200呎，現場檢獲安眠藥樽，另外兩人有心臟病、肝病等病歷。警方在酒店房間找到兩封分別屬死者和被捕人的遺書，遺書上均交代了自己患有長期病患，無法支持下去，於是尋死。
