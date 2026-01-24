Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警搗2毒品儲存倉檢市值$2000萬大麻花 倉主兼派貨男落網

突發
更新時間：14:45 2026-01-24 HKT
發佈時間：14:45 2026-01-24 HKT

運輸司機利用駕駛貨車之便，偽裝物流公司職員，為販毒集團偷運及派送毒品。警方經調查後於前日(22日)採取行動，突擊搜查屯門一個工廈單位及元朗一間劏房住宅，檢獲99.6公斤大麻花，市值2000萬元，並以「販運危險藥物」罪拘捕一名45歲本地男子。

警方展示檢獲的大麻花。梁國峰攝
毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳講述案情。梁國峰攝
毒品調查科行動組3A隊高級督察陳源勳講述案情時表示，該科經深入調查後，鎖定一個販毒集團，涉嫌利用屯門一個工廠大廈及元朗一間劏房作為毒品儲存倉。探員成功拘捕一名販毒集團的骨幹成員，以及突擊搜查毒品儲存倉，檢獲99.6公斤大麻花，市值超過2000萬港元。被捕本地男子姓方(45歲)，報稱運輸業司機，正被扣留調查，稍後將被暫控販運危險藥物罪名，將於下周一（26日）在屯門裁判法院提堂。

警方相信今次行動已成功阻截一批毒品流入市面，對販毒集團造成沉重打擊。被捕男子在販毒集團擔任毒品儲存倉的倉主，亦是派貨員的角色，警方留意到被捕男子使用的輕型貨車，車上有物流公司字眼，不排除有人喬裝物流公司職員或司機，進行「假運貨、真運毒」行為，意圖增加警方偵查的難度。

警方重申販毒是不歸路，勿因一時之利而販毒，而販毒屬於非常嚴重罪行，根據香港法例134章《危險藥物條例》，一旦罪成定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。

