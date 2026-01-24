Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

赴新加坡22歲港女行李藏胡椒噴霧 涉違反《火器及彈藥條例》被捕

突發
更新時間：10:56 2026-01-24 HKT
發佈時間：10:56 2026-01-24 HKT

機場警區昨日（23日）接報，指機場保安人員為出境旅客進行安全檢查期間，發現有一件手提行李內藏有違禁物品，而該件手提行李屬於一名打算前往新加坡的22歲本地女子。機場警區人員接報到場，經初步調查後，拘捕該名女子，涉嫌違反《火器及彈藥條例》。調查顯示，該名女子涉嫌於其手提行李內藏有一枝懷疑胡椒噴霧。該女子已獲淮保釋候查。案件交由機場警區刑事調查隊第一隊跟進。
 
警方發現，有部份旅客因不同原因攜帶違禁物品，如伸縮棍、鐵蓮花、子彈殼或胡椒噴霧由香港出境到外地。然而，根據香港法例，攜帶違禁物品上機（不論寄艙或手提行李）均屬違法，一經定罪，最高刑罰可判處監禁五年。市民切勿以身試法。

