半山豪宅屋苑現可疑人蹤影 警員到場證醉漢誤闖
更新時間：05:12 2026-01-24 HKT
發佈時間：05:12 2026-01-24 HKT
今日（23日）凌晨2時許，警方接獲堅尼地道9A號屋苑保安報案指，發現一名可疑男子出現在屋苑內，懷疑他從外面爬牆闖入，有不軌企圖。
警方派員到場，找到該名可疑男子，發現他滿身酒氣，懷疑因醉酒經後門誤闖屋苑，遂將他帶走。案件列「發現可疑人」處理。
據悉，警方經調查後，放男子離去，並無進行拘捕。
