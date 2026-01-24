警隊積極推動智慧警政，善用科技提升工作效率，警方表示，昨日（23日）在秀茂坪警區啟德一帶展開第二階段「市區高空巡邏」計劃，行動中成功拘捕四名男子。

據警方指，東九龍衝鋒隊聯同機動部隊人員及秀茂坪警區人員在啟德一帶，利用無人機配合「銳眼」計劃所安裝的閉路電視，透過地面人員的調配，覆蓋地面及橫街窄巷的盲點區域進行反罪惡巡邏。行動中，人員拘捕一名本地男子及三名內地男子，年齡介乎33至55歲，分別涉嫌「駕駛未有登記車輛」、「駕駛時沒有有效駕駛執照」、「沒有第三者保險而使用車輛」、「駕駛時沒有戴上認可防護頭盔」、「在行人路上駕駛電單車」及「逾期居留」。該名本地男子已獲准保釋候查，而該三名內地男子將會被轉交相關部門跟進。

無人機配合銳眼計劃CCTV 警方啟德一帶反罪惡高空巡邏拘4男。警方圖片

警方稱，無人機巡邏不僅能在短時間內覆蓋廣闊區域，更能有效監控複雜環境中的可疑活動，大幅提升行動的隱蔽性與靈活性。行動中，警方利用無人機配備的熱成像偵測技術，密切監察地盤情況，並靈活調配人手應對。東九龍總區將繼續推動科技應用，配合傳統巡邏模式，全面加強打擊罪案，確保社區安全。