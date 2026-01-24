珍借生命｜彩盈邨32歲男子墮樓 當場不治
更新時間：01:58 2026-01-24 HKT
發佈時間：01:58 2026-01-24 HKT
今日（23日）傍晚近6時，牛頭角彩盈邨盈樂樓發生墮樓事件。一名男住戶由單位墮下，倒臥於大廈平台位置，驚動其他住客報案。
救護員接報趕至現場，經檢驗後證實事主已明顯死亡。警方到場調查，確認死者為32歲姓陳男子。據了解，事主生前有情緒病紀錄，現場未有檢獲遺書，警方將安排法醫驗屍，以確定確實死因，案件暫列作有人從高處墮下處理。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
