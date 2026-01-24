珍惜生命｜掃管笏OMA OMA46歲男子燒炭亡　女友揭發惜返魂無術

昨晚（23日）約9時，掃管笏路108號屋苑OMA OMA發生燒炭事件。一名46歲姓林男子在其住所內昏迷，其女友發現異樣後報警求助。

救護員接報到場，發現事主倒臥於單位其中一間房間內，旁邊有一盤燒過的炭，經檢驗後證實事主已當場死亡。警方到場調查，未有在現場檢獲遺書，事主確實死因有待驗屍後確定。

據了解，事主近日疑受金錢問題困擾，警方正就事件作進一步跟進。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk