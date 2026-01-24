Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜掃管笏OMA OMA46歲男子燒炭亡　女友揭發惜返魂無術

突發
更新時間：01:50 2026-01-24 HKT
發佈時間：01:50 2026-01-24 HKT

昨晚（23日）約9時，掃管笏路108號屋苑OMA OMA發生燒炭事件。一名46歲姓林男子在其住所內昏迷，其女友發現異樣後報警求助。

救護員接報到場，發現事主倒臥於單位其中一間房間內，旁邊有一盤燒過的炭，經檢驗後證實事主已當場死亡。警方到場調查，未有在現場檢獲遺書，事主確實死因有待驗屍後確定。

據了解，事主近日疑受金錢問題困擾，警方正就事件作進一步跟進。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會：知道行為不對、觀感欠佳
01:01
新民黨議員陳家珮灣仔逆線行車 辯稱趕開會深夜出po致歉認錯 警方跟進事件
政情
2小時前
02:30
東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰
突發
7小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
大律師陸偉雄提醒市民，接獲懷疑追債電話時應向相關機構查證。
疑涉集團式操作 大律師：市民切勿急於付款
港聞
23小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-22 15:19 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
前TVB性感女星離巢後返街市 遭年齡歧視被鬧「醜人多八怪」 壓力爆煲就飯碗不保？
影視圈
11小時前
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
張栢芝3位兒子現身機場新照曝光 二仔Quintus發育驚人Lucas神情激似謝霆鋒 三仔一舉動惹熱議
影視圈
6小時前