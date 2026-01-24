Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯門恆福花園單位起火逾百人疏散 父燒傷子吸入濃煙同送院  疑煮食搶火釀禍

突發
更新時間：01:42 2026-01-24 HKT
發佈時間：01:42 2026-01-24 HKT

屯門昨晚（23日）發生住宅火警。晚上約7時40分，恆福花園1座一個高層單位突然起火，現場火勢猛烈，濃煙湧出，大批住戶自行疏散。

消防接報後趕抵現場，出動一隊煙帽隊及一條喉灌救，迅速將火勢撲滅。事件中約150名住戶需要疏散，秩序大致良好。

消息指，起火單位內一對父子受傷。34歲男住戶當時正在煮食，期間懷疑搶火，火舌波及單位內其他易燃物品。他嘗試自行撲救不果，左手被燒傷；其10歲兒子亦在單位內吸入濃煙感到不適。父子二人當時均清醒，由救護車送往屯門醫院接受治理。

警方及消防經初步調查，相信火警與煮食時燒着易燃物有關，確實起火原因仍有待進一步調查。

