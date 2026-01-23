警冚深水埗北河街釣魚機賭場 8人被捕包括男主持
更新時間：23:22 2026-01-23 HKT
發佈時間：23:22 2026-01-23 HKT
發佈時間：23:22 2026-01-23 HKT
深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（23日）下午突擊搜查北河街一個單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場。
行動中，人員在該單位內共搜獲4部釣魚機、一批賭具及小量賭款，並拘捕8人，當中包括一名57歲的越南籍男子涉嫌「管理賭博場所」；另外1名內地女子和6名本地男子，年齡介乎22至56歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人現正被扣留調查。
