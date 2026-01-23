警西九龍放蛇冚白牌車 2男司機被捕
發佈時間：22:54 2026-01-23 HKT
西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（23日）進行反非法載客取酬（俗稱「白牌車」）行動。
人員喬裝乘客透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地，當抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。有關車輛已被扣查作進一步檢驗，所有被捕人獲保釋候查，須於二月下旬向警方報到。
