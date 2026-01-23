Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警西九龍放蛇冚白牌車 2男司機被捕

突發
更新時間：22:54 2026-01-23 HKT
發佈時間：22:54 2026-01-23 HKT

西九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員今日（23日）進行反非法載客取酬（俗稱「白牌車」）行動。

人員喬裝乘客透過網上平台租用兩輛私家車，分別前往九龍城及油麻地，當抵達目的地時，因涉案的所有車輛均沒有有效的出租汽車許可證，人員以涉嫌「非法駕駛汽車作出租或載客取酬用途」及「沒有第三者保險而使用車輛」拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。有關車輛已被扣查作進一步檢驗，所有被捕人獲保釋候查，須於二月下旬向警方報到。

 

警方拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。警方提供
警方拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。警方提供
警方拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。警方提供
警方拘捕兩名分別37歲及51歲的本地男司機。警方提供

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
2026-01-22 13:57 HKT
王浩信陳自瑤罕見夫妻同心 13歲女兒戀情曝光誓追究到底：考慮採法律行動
01:29
王浩信陳自瑤罕見夫妻同心 13歲女兒戀情曝光誓追究到底：考慮採法律行動
影視圈
11小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
食用安全
2026-01-22 16:55 HKT
陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢
陳百祥開猛火力狂寸鄧兆尊：佢老竇叻啫  列3點證雙方級數有別  指買樓買法拉利不看價錢
影視圈
6小時前
02:30
東張西望｜專屈賠償「撞車黨」肆虐 輕微碰撞遭天價索償 多名車主淪為「行走的豬肉」被宰
突發
4小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
2026-01-22 07:00 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
01:32
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-22 15:19 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
2026-01-22 11:46 HKT