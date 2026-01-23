六旬漢西貢船廠維修天台 失足墮6米命危 親友ICU外守候
更新時間：20:31 2026-01-23 HKT
發佈時間：20:31 2026-01-23 HKT
西貢發生工業意外。今日（23日）下午4時許，警方接獲一名男子報案，指其64歲姓馮父親昨日（22日）在白沙灣一船廠工作期間，懷疑由高處墮下受傷。警方經初步調查，相信馮男進行天台維修工作期間意外失足墮下約6米。馮男初時被送往伊利沙伯醫院治理時，仍然清醒，其後昏迷，現時情況危殆。
馮男的妻子及妻子今日到深切治療部探望及守候，各人憂心忡忡。據了解，馮男一月初開始在上址打散工進行維修，而意外發生後，他被送抵醫院接受長達7小時的手術，惟至今仍然昏迷。
