尖沙咀海防道垃圾站外遭縱火 警拘54歲婦人

尖沙咀海防道28號垃圾站今早（1月23日）7時許有職員報案，表示上址懷疑發生火警。警員到場初步調查，拘捕一名涉嫌縱火的54歲姓孫婦人，相信她曾於上址點燃附近雜物。

婦人正被扣查，案件交由油尖警區刑事調查隊第九隊跟進。案件中無人受傷，毋須疏散。