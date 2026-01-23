海關拘檳城抵港21歲男 檢370萬元可卡因
更新時間：19:15 2026-01-23 HKT
一名21歲的男旅客今日從馬來西亞檳城飛抵香港國際機場。海關人員清關時，在其手提行李中發現5公斤、共約值370萬元的懷疑可卡因，遂把該名男子拘捕。經調查後，男子已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（1月24日）在九龍城裁判法院提堂。
海關強調，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。
