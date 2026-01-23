北大嶼山公路4車串燒釀9傷 出九龍方向交通受阻

東涌發生4車相撞意外。今日（23日）傍晚6時許，警方接獲報案，指4輛車於北大嶼山公路近映灣園發生相撞，至少9人受傷（6男3女），幸全部人受輕傷清醒，救援人員到場替他們進行治理及包紮，正調查意外原因。

運輸署表示，現時上址交通繁忙，因交通意外，北大嶼山公路(往九龍方向)近白芒的部份行車線現已封閉，呼籲駕駛人士使用餘下行車線行車。

東涌發生4車相撞意外，至少9人受傷。網上圖片