北大嶼山公路4車串燒釀9傷 出九龍方向交通受阻
更新時間：19:15 2026-01-23 HKT
發佈時間：19:15 2026-01-23 HKT
東涌發生4車相撞意外。今日（23日）傍晚6時許，警方接獲報案，指4輛車於北大嶼山公路近映灣園發生相撞，至少9人受傷（6男3女），幸全部人受輕傷清醒，救援人員到場替他們進行治理及包紮，正調查意外原因。
運輸署表示，現時上址交通繁忙，因交通意外，北大嶼山公路(往九龍方向)近白芒的部份行車線現已封閉，呼籲駕駛人士使用餘下行車線行車。
