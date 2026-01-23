大興邨斬人｜樓上惡鄰曾鑽穿地板淋臭液被捕 惟未悔改終釀血案 街坊猶有餘悸

屯門大興邨今晨（1月23日）有男子持刀襲擊樓下一家三口血案，據悉事件源於一段長達半年鄰里積怨。樓上肇事六旬漢自去年夏天起，聲稱樓下謝家冷氣向上吹導致「倒汗水」，謝家試圖澄清但對方未聽入耳，其後肇事男子更升級鑽穿地板，向樓下淋潑臭液。事後肇事男子雖曾被捕，房署亦曾扣分，但肇事男子卻未見收斂悔改。糾紛持續發酵，終在今日演變成流血衝突。

雙方積怨半年爆流血衝突 父親護女心切狂叫「走開」

兩戶積怨始於去年夏天，居住14樓的肇事60歲姓譚退休男子，向13樓正下方住戶謝家投訴冷氣「倒汗水」。謝家雖多次澄清沒有將冷氣機向上吹，但爭拗未止。至去年8月中，肇事男子更升級至鑽穿地板，向謝家淋潑惡臭不明液體。謝家雖報警及向房署投訴，肇事男子亦曾涉刑事毀壞被捕，房署亦以行政措施扣分處理，但肇事男子未見悔改。

矛盾未解決下，雙方持續劍拔弩張，謝家因被多次騷擾，遂於門外安裝閉路電視，以防萬一。至今日緊張關係終演變成衝突，而相關天眼今日亦清楚拍攝到驚險一刻。有傳媒取得片段，顯示事發時謝先生準備帶女兒上學，至升降機大堂時，肇事男子突然現身，並從膠袋取出菜刀。謝先生見狀立即上前格擋，將肇事男子與自己女兒隔開。

隨後謝太聞聲趕至協助丈夫，一旁10歲女兒數度欲上前幫手，被父親多次大喝「走開」。未幾多名鄰居趕至，經過一番激烈搏鬥，最終謝家與街坊們合力奪走菜刀及壓制施襲男子。整個過程持續數分鐘，走廊及牆身遍佈駭人血跡。

10歲女童遇襲受傷 鄰居朋友憂心

事後記者重返現場，13樓單位門前血跡已被大致清走，至於14樓疑犯單位門外則從去年張貼告示，呼籲住戶切勿從窗外潑水。不少街坊都表示猶有餘悸。其中一名鄰居顔生顔太有份協助制服施襲男子。顔太憶述，當時見謝家三口手部受傷浴血，隨即拿出家中綳帶及棉墊協助止血及初步包紥傷口。隨後有警員持盾牌接報趕至，接手處理現場。

另一鄰居陳婆婆也有份制服疑犯，她持拐杖助行，但當時聽到謝太叫救命，仍行出單位出力協助攙扶受傷謝太到一旁。談及樓上施襲男子，陳婆婆直指對方有問題，似是有妄想症，更曾坐在謝家門前樓梯口，等候他們早上出門口時破口大罵。

鄰居陳同學聽到事發時已是警員到場，她提到自己經常與謝家女兒玩耍，對於好友一家遇襲感擔心；又提到謝家居住上址約7、8年，平日13樓之間鄰里關係和睦，「呢條巷大多數都認識」。至於施襲男子與謝家之積怨，陳同學坦言不太清楚，但謝家半年前曾談及自己門外包裹被盜走，懷疑是施襲男子所為，因而他們一家安裝了閉路電視。

事發於今早7時許，警方接獲大興邨興昌樓住戶報案，指一名60歲姓譚男住戶，在走廊以一把長約30厘米的菜刀，襲擊姓謝一家三口。46歲父親手指及頸膝擦傷、44歲媽媽右手臂傷、10歲女兒手擦傷、施襲男子手傷，救護員到場時各人均清醒，遂安排他們送往屯門醫院治理。警方初步調查後，以涉嫌傷人拘捕施襲男子，案件由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。