油麻地家品雜貨店天花冧巨型石屎 鋼筋外露 男顧客「中頭獎」浴血

油麻地發生墮石屎傷人案。今日（23日）下午4時許，警方接獲報案，指彌敦道298至306號華豐大廈地下一間家品雜貨店有石屎從天花剝落，擊中一名正在購物的60多歲男子。他頭部受傷，幸神智清醒，救護員趕至為他包紮後，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

事件發生後，涉事的家品雜貨店仍有營業。現場可見，天花約30厘米乘30厘米位置的石屎塌下，露出鋼筋，碎石散落一地，警方拉起封鎖線，阻止顧客靠近，避免發生同類意外。