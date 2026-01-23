油麻地家品雜貨店天花冧巨型石屎 鋼筋外露 男顧客「中頭獎」浴血
更新時間：17:14 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-23 HKT
發佈時間：17:14 2026-01-23 HKT
油麻地發生墮石屎傷人案。今日（23日）下午4時許，警方接獲報案，指彌敦道298至306號華豐大廈地下一間家品雜貨店有石屎從天花剝落，擊中一名正在購物的60多歲男子。他頭部受傷，幸神智清醒，救護員趕至為他包紮後，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。
事件發生後，涉事的家品雜貨店仍有營業。現場可見，天花約30厘米乘30厘米位置的石屎塌下，露出鋼筋，碎石散落一地，警方拉起封鎖線，阻止顧客靠近，避免發生同類意外。
最Hit
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
2026-01-22 13:57 HKT
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
2026-01-22 13:20 HKT
禦寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆紅 必學玉米式穿搭法保暖應對濕冷天氣
2026-01-22 16:55 HKT
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
2026-01-22 11:46 HKT
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
2026-01-19 08:00 HKT
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
2026-01-22 15:19 HKT