金鐘太古廣場扶手電梯意外 男子疑失平衡「骨牌式」撞人釀4傷

金鐘發生扶手梯意外。今日（23日）下午3時許，一名男子於金鐘道88號太古廣場使用扶手電梯上行，懷疑失平衡向後跌倒，如骨牌般壓倒後方3名女子。有途人發現事件，按掣煞停扶手電梯。

救援人員接報到場，發現4人頭、手及腳受傷，幸仍然清醒，隨即替他們進行急救及包紮，送院治理。商場職員一度將涉事扶手電梯圍封，暫停使用。