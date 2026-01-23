天瑞邨越南兄妹凌晨家務爭執 出手兼揮魚竿掃把互毆 兩敗俱傷被捕

天水圍天瑞邨瑞國樓今日（1月23日）凌晨2時許，一對越南籍、持香港身分證的40多歲兄妹，於單位因家務問題爭執，其中40歲妹妹以手、魚竿及掃把襲擊兄長，43歲兄長則出手反擊。其中妹妹頭部受傷，兄長則頭、頸、背、手及腳傷。

警方消防接報趕至，將兩名清醒傷者送往天水圍醫院治理。經初步調查後，妹妹涉嫌襲擊致造成身體傷害被捕，兄長則涉嫌傷人被捕，他們現正被扣留調查。案件交由元朗警區刑事調查隊第一隊跟進。