警一周共接近160宗網上投資騙案涉款$1.1億 港女中伏失$730萬

突發
更新時間：16:06 2026-01-23 HKT
發佈時間：16:06 2026-01-23 HKT

投資騙案屢見不鮮，仍繼續有人誤墮陷阱。警方於上周六（17日）至今日（23日）共獲近160宗網上投資騙案，涉款超過1.15億港元，其中一名本地女子在WhatsApp收到白撞訊息，對方自稱「投資專家」誘騙她投資黃金，並以高回報為誘餌。受害人不虞有詐，按騙徒提供連結進入虛假投資網站進行投資，其後網站客服指示受害人多次轉賬入不明的個人銀行戶口。受害人雖成功提現35萬港元，但最後未能再進入投資網站及與騙徒失去聯絡，始知受騙，共損失730多萬港元。

警方指騙徒以白撞訊息、加入投資群組或投資廣告為切入點接觸受害人。然而，騙徒亦會透過其他社交平台尋找獵物，例如Facebook、Instagram、WhatsApp、WeChat、LINE等社交平台及手機通訊軟件接觸受害人，提醒市民切勿輕信自稱「網上投資專家」的貼士，不要按下任何可疑連結或使用不明投資網站進行投資，更不要將金錢存入個人或不明銀行戶口。如有懷疑，即上守網者網站的「防騙視伏器」或手機應用程式「防騙視伏App」，以作詐騙風險評估。
 

↓立即下載星島頭條App↓

