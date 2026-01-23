Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

將軍澳女工堆填區外捱貨車撞 手腳骨折送院

突發
更新時間：17:04 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:59 2026-01-23 HKT

今日（23日）中午12時許，一輛中型貨車在將軍澳新界東南堆填區卸下建築廢料，其間54歲姓朱男司機突聽到有人大叫，停車後司機赫見貨車撞倒一名姓戴（63歲）女工。司機立即將車移開，並報案求助。女工右手掌、右大腿被壓至骨折，被送往伊利沙伯醫院救治，警方正調查意外原因。

捱撞女工手腳骨折送院。楊偉亨攝
捱撞女工手腳骨折送院。楊偉亨攝

