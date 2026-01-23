荃灣涼茶舖被撬歪鎖匙窿爆竊 失$5000銀頭
更新時間：13:43 2026-01-23 HKT
發佈時間：13:43 2026-01-23 HKT
今(25日)早上10時50分，荃灣曹公街1號2A地下涼茶舖「英姑第一店」，負責人朱女士今早返回開舖時，發現櫃枱的錢箱打翻，散銀一地，懷疑遭爆竊搜掠，報警求助。警員到場翻看閉路電視調查，經點算後約損失現金5000元。
朱女士指舖頭93年開業至今，迄今30多年，由親戚傳承下來，以自己製作涼茶，搭配其他海味雜貨。今早她回來時發現鎖匙洞有歪曲，但沒有毀爛仍然開到門，惟一入舖即發現零錢滿地，櫃門遭打開，裝滿的散紙銀頭不翼而飛，於是報警求助。
