屯門大興邨惡漢揮菜刀斬鄰居 一家三口浴血包括10歲女 疑冷氣「倒汗水」積怨半年
更新時間：09:25 2026-01-23 HKT
發佈時間：09:25 2026-01-23 HKT
屯門大興邨興昌樓，今日（1月23日）早上7時半左右，一名60歲姓譚男住戶，在走廊以一把長約30厘米的菜刀，襲擊樓下姓謝一家三口鄰居。警方接報趕至時，施襲男子已被一眾街坊制服，其身上疑有酒氣。
父母遇襲 10歲女兒嘗試奪刀同受傷
事件中，46歲丈夫手指及頸膝擦傷、44歲姓馬妻子右手臂傷、10歲女兒手擦傷，施襲男子亦手部受傷，各人均清醒，救護員遂安排他們送往屯門醫院治理。警方初步調查後，以涉嫌傷人拘捕譚男，案件由屯門警區刑事調查隊第一隊跟進。
相關報道：大興邨斬人｜樓上惡鄰曾鑽穿地板淋臭液被捕 惟未悔改終釀血案 街坊猶有餘悸
現場消息稱，雙方為樓上樓下鄰里關係。自去年8月起，雙方因冷氣機「倒汗水」問題爭拗埋下積怨。今晨7時半左右謝家父女出門，在電梯大堂遇上譚男，有人情緒激動又再齟齬，其間譚男突從膠袋拿菜刀施襲。
其後謝太聞呼救聲走出走廊幫手，被利刀割傷右前臂；謝男糾纏時左手及右手手指受傷流血，頸部瘀傷；10歲女兒嘗試奪刀時左右手均受傷流血。最終譚男被一眾街坊制服，警方到場後將他拘捕。
