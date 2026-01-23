Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜鯉魚門邨八旬翁墮樓亡 警檢獲遺書

突發
油塘發生墮樓案。今日（23日）凌晨3時54分，一名男子被發現倒臥在鯉魚門邨鯉興樓平台，懷疑由高處墮下，路經市民發現後隨即報警。

救援人員接報趕至，經檢查後證實該名男子已當場死亡，無需送院。警方封鎖現場調查，證實死者為一名85歲姓李男子，初步相信他由上址一單位墮下。警員在現場檢獲遺書，其死因仍有待驗屍後確定。

據了解，李翁生前有身體病紀錄，不排除因病厭世。

 

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111 

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

 

