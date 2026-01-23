25歲韓籍女西區墮海 途人報案獲救送院

西區凌晨發生墮海事件。今日（23日）凌晨3時39分，一名女子被發現在豐物道8號對開約50米海面漂浮，有路經市民見狀大驚，隨即致電報案。

途人發現海面載浮載沉

救援人員接報後火速趕抵現場，並派出搜救船隻在附近海面搜索。未幾，消防員發現事主蹤影，隨即將其救起並送回岸上。

墮海女子現年25歲，持南韓護照。她被救起時神志清醒，由救護車送往瑪麗醫院治理。警方正調查事主墮海原因，暫列作「有人墮海」案件處理。

自殺求助熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk