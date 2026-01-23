先破毒品快餐車 再擒無牌駕駛 警旺角路障共拘3人包括台灣男

警方西九龍衝鋒隊人員於今日（23日）凌晨時分，在旺角洗衣街一帶設置路障，期間先後截獲兩輛可疑私家車。行動中，警員在一輛寶馬房車內搜獲大批偽裝成流動充電器的毒品，當場拘捕台灣籍男司機；另在一輛私家車上截獲無牌司機及通緝犯乘客，三名男子被帶署扣查。

挖空充電器藏毒 台灣客涉販毒被捕

凌晨1時許，警員在洗衣街與山東街交界截查一輛寶馬房車，發現持護照入境的54歲台灣籍男司機神色可疑。警員搜查車廂時，發現一個懷疑被動過手腳的「尿袋」流動充電器，打開後揭發內裡電池被挖空，藏有過百粒懷疑「太空油」（依托咪酯）煙彈及一批霹靂可卡因。

據了解，該名台灣男子抵港約一個月，持有國際車牌，涉事車輛由其本人持有。男子涉嫌「販毒」被捕，毒品價值仍有待點算。

截福士私家車 司機無牌乘客通緝

隨後，警員在靠近豉油街路障再截停一輛福士私家車，查問期間發現男司機竟未能出示駕駛執照，涉嫌「無牌駕駛」被捕。而車上一名男乘客同樣未能出示身份證明文件，經深入調查後，有人承認自己正被警方通緝，警員遂將兩人一併拘捕帶署。

行動中，兩輛涉案汽車均被扣留調查。警方強調將持續打擊毒品犯罪及交通違例事項，正進一步調查兩宗案件是否有關聯。