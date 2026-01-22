消防處連續兩日打擊鬼油 破西環及馬鞍山非法油站 檢逾萬公升柴油

消防處打擊非法燃油轉注特遣隊一連兩日（1月21日及22日），分別於中西區及沙田區一帶進行針對性打擊非法加油活動（俗稱「鬼油」）的行動，並於西環城西道及馬鞍山耀沙路搗破兩個非法加油站，共檢獲約10,600公升柴油，市值超過30萬元。兩日行動共檢獲約10,600公升柴油。

行動中，消防處人員發現一輛持牌危險品油缸車及大批入油工具，並截查3名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》，《危險品條例》及《危險品（管制）規例》，將會被檢控。為保障公眾安全，消防處已暫停涉案危險品車輛的牌照。相關牌照持有人一經定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，處方已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處強調，一向致力打擊任何形式的非法加油活動。處方重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁六個月，如屬其後每次定罪，可被判罰款20萬元及監禁一年。

此外，根據《危險品條例》，柴油的一般豁免量為500公升，汽油的一般豁免量為25公升。任何人士如製造、貯存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。

消防處呼籲市民切勿光顧非法加油站。由於非法加油站並非根據國際廣泛認可的安全標準興建，亦未有裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，可造成人命傷亡及導致財物損毀，後果非常嚴重。市民如發現懷疑非法燃油轉注活動，可透過消防處「火警危險電子投訴平台（fhcp.hkfsd.gov.hk）上的「『油擊』舉報眼」或24小時舉報熱線5577 9666作出舉報。