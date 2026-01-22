機場4抵港旅客藏私煙遭海關拘控 罪成各囚4至7個月

4名抵港旅客因進口和處理未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（1月22日）在西九龍裁判法院各被判監4至7個月，其中3人被判罰500元。海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行嚴重性。

海關人員於去年11月26日在香港國際機場截查一名48歲女旅客、一名37歲男旅客和一名55歲男旅客，並在他們的行李內共檢獲約9.86萬支未完稅香煙，市值共約40.4萬元，應課稅值總共約32.6萬元。3人隨即被捕，今日在西九龍裁判法院各被判監7個月及罰款500元。

此外，海關人員於昨日（1月21日）在機場截查一名33歲男旅客，並在他行李內共檢獲約2.84萬支未完稅香煙，市值共約12.78萬元，應課稅值總共約9.38萬元。該名抵港旅客隨即被捕。他今日在西九龍裁判法院被判監四個月。

昨日（1月20日）海關從涉案旅客截獲的私煙。海關圖片