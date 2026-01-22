Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

機場4抵港旅客藏私煙遭海關拘控 罪成各囚4至7個月

突發
更新時間：20:44 2026-01-22 HKT
發佈時間：20:44 2026-01-22 HKT

4名抵港旅客因進口和處理未完稅香煙以及未有向海關人員作出申報，違反《應課稅品條例》，今日（1月22日）在西九龍裁判法院各被判監4至7個月，其中3人被判罰500元。海關對判刑表示歡迎，監禁判刑具相當阻嚇作用，並充分反映罪行嚴重性。

海關人員於去年11月26日在香港國際機場截查一名48歲女旅客、一名37歲男旅客和一名55歲男旅客，並在他們的行李內共檢獲約9.86萬支未完稅香煙，市值共約40.4萬元，應課稅值總共約32.6萬元。3人隨即被捕，今日在西九龍裁判法院各被判監7個月及罰款500元。

此外，海關人員於昨日（1月21日）在機場截查一名33歲男旅客，並在他行李內共檢獲約2.84萬支未完稅香煙，市值共約12.78萬元，應課稅值總共約9.38萬元。該名抵港旅客隨即被捕。他今日在西九龍裁判法院被判監四個月。

昨日（1月20日）海關從涉案旅客截獲的私煙。海關圖片
昨日（1月20日）海關從涉案旅客截獲的私煙。海關圖片

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
7小時前
01:48
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
14小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
8小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
7小時前
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
91歲羅蘭3日前缺席胡楓生日近況曝光 約一男星歎茶似「母子」 去年攙扶龍婆出席喪禮
影視圈
9小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
9小時前
最新畫面曝光！網紅師傅裝修鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
最新畫面曝光！網紅裝修師傅鑿穿樓板 屋宇署：已勒令停工 擬檢控涉事承建商｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
四眼惡女巴士車尾發難 聲稱被摸喪罵男子 一原因全車乘客竟唔幫｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
28歲前港姐收逾百萬鑽戒嫁得好 宣布懷孕喜訊勁騷迫爆上圍 曝光陀B辛酸：媽媽好偉大
28歲前港姐收逾百萬鑽戒嫁得好 宣布懷孕喜訊勁騷迫爆上圍 曝光陀B辛酸：媽媽好偉大
影視圈
8小時前