黑幫電騙集團12人落網 扮支付平台客服呃$200萬 短租工廈「狡兔三窟」

因應假冒客服罪案過去半年升幅明顯，東九龍總區刑事部人員通過情報分析及深入調查，鎖定一個活躍於本地、由黑社會操控的詐騙集團，並昨日（1月21日）展開代號「直搗」行動，拘捕12名涉嫌「串謀詐騙」男子（21至38歲），包括3名骨幹。該集團涉及去年9月至今超過20宗相關騙案，共涉款約200萬元。警方提到該集團「狡兔三窟」，僅短租工廈單位作電話中心，不停轉換據點逃避偵查，但最終仍難逃法網。

東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋表示，涉案集團被破獲時，租用了3個分別位於九龍灣、觀塘及葵涌的工廈單位，以營運電話詐騙中心。他們會假冒支付平台職員，以不同藉口誘騙受害人匯款。拘捕行動中，警方檢獲多部電腦、手提電話、電話卡及假冒客服職員講稿；另發現超過1萬個市民外洩個人資料，涉及姓名、電話號碼、身分證明號碼等。

東九龍總區科技及財富罪案組高級督察李泳鋒指，騙徒假冒支付平台客戶服務員，聲稱受害人啓用了收費服務；或聲稱服務即將到期，要求繳費延續以免影響信用評級。當受害人表示自己並無使用相關服務時，受害人電話便被轉駁至假銀行職員，聲稱協助取消服務，以「身分認證」等不同藉口，誘騙受害人交出理財密碼，或匯款至指定戶口作「保證金」。

警方指出集團分工精密，電話中心由骨幹營運，成員們各自負責致電受害人、招攬同黨、準備對答講稿等。另外詐騙集團警覺性高，涉案工廈據點僅短期租用，每隔數個月便轉租其他單位，以逃避偵查。不過警方透過情報主導行動，及時在該集團轉換據點前，短時間將其瓦解，防止更多市民受騙，打擊黑幫收入來源。

左起：東九龍總區科技及財富罪案組總督察林詩棋及高級督察李泳鋒。

警方相信該集團牽涉更多案件，行動仍在繼續，不排除更多人被捕。警方提到，不少假冒客服騙案中，騙徒都會營造時間限制、緊張氣氛等，迫使市民未深思熟慮下匆忙過數。警方呼籲市民提高警覺，強調正式支付平台客服並不會要求市民透露銀行資料及密碼，亦不會要求市民以轉賬方式認證身分。市民如有懷疑，可透過官方平台作出查詢、致電「防騙易熱線」18222，或於「防騙視伏器」搜尋評估風險。

警方亦透露，該案大部分被捕人為青少年。不法之徒利用青少年「搵快錢」心態，又訛稱「打電話角色並不犯法」。警方重申，只要牽涉在騙案任何一個環節，即屬犯罪，警告青少年切勿為「搵快錢」以身試法，亦不要租借賣個人資料、銀行戶口或電話號碼等。