旺角住宅淪毒品分銷中心 趁新年將至專攻青年市場 警拘6男女檢$520萬貨

警方昨日（21日）在旺角太子道西，破獲一個供應港九市場、以私人住宅掩飾的毒品倉庫，拘捕6名本地男女（37至53歲）涉嫌「販運危險藥物」及 「管有工具可作吸毒用途」，檢獲各式各類毒品，總值約520萬元。警方相信，毒販趁農曆新年假期將至，主攻年輕人市場，呼籲家長留意。

港島總區反三合會行動組高級督察吳嘉倫表示，探員經調查分析發現上述單位，昨日派員收網，首先截查一名離開單位的可疑男子，在他身上搜出一批依托咪酯煙彈。其後，警員將其拘捕，押解他至單位搜查，在單位發現多3男2女 ，並起出其餘毒品。涉案毒品包括20公斤大麻、800克可卡因、1860粒依托咪酯電子煙彈、1100支電子大麻煙、2公斤大麻油，一批吸毒及毒品包裝工具，總值約520萬元。

6名被捕男女報稱無業、裝修工人及貨車司機，仍被扣查。警方發現，販毒集團以仔細分工提高效率，角色分別為管理監察毒品、包裝、派貨等。據悉涉案單位月租約1.2萬元，自去年10月起被承租。6名被捕人相識，販毒報酬各有不同，由數百至數千元不等，部分以日薪計，部分以月薪計。

警方又提到，涉案毒品有依托咪酯、大麻花、電子大麻煙等，主要針對年輕人市場，相信毒販是趁農曆新年假期在即，準備向青年販毒。警方呼籲，年輕人假期消遣時，切勿因一時好奇或受朋輩影響吸毒；家長也要留意子女生活習慣，如果發現有任何毒品活動，請向警方舉報。