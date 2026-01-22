Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

偽冒「電子告票平台」短訊再現 警籲辨清真假：有#無Link；.gov.hk你要認清

更新時間：16:44 2026-01-22 HKT
發佈時間：16:44 2026-01-22 HKT

警務處今日（1月22日）呼籲市民提高警覺，慎防聲稱由警務處「電子交通告票平台」發出的偽冒電子告票短訊。有關短訊附有虛假網站超連結（etraffictickot.top/hk/；etrafticket.one/hk），冒充「電子交通告票平台」的「核實／繳付告票」頁面，企圖欺騙市民提供信用卡帳戶及個人資料。警方呼籲市民切勿點擊可疑連結，切記真實短訊應為「有#無Link；.gov.hk你要認清」。

警方強調，官方「電子交通告票平台」（www.etrafficticket.gov.hk）除要求市民提供車牌號碼外，亦要求輸入通知書編號，並會列出「交通定額罰款通知書」詳情，如違例日期、時間及地點等，供市民核對。所有電子告票短訊只會由警務處發送人名稱（即「#HKPF-eTT」）發出，而無論是以短信或電郵形式發出的告票，絕不會附有任何超連結。

警方展示詐騙網站截圖。
警方展示詐騙網站截圖。

市民如接獲來歷不明的短訊，應保持警覺，切勿點擊任何超連結、登入可疑網站或提供個人資料。市民若曾向該網站提供個人資料，請致電18222與警務處反詐騙協調中心人員聯絡。市民如對「電子交通告票平台」有任何查詢，可致電181 181。

警務處提醒市民切記「有#無Link；.gov.hk你要認清」，注意以下防騙資訊：

  • 所有告票短訊均由「#HKPF-eTT」發出，其他發送人名稱均屬偽冒；
  • 短訊及電郵告票均不會附上任何超連結，市民應提高警覺，切勿點擊可疑超連結或提供個人資料；以及
  • 平台官方網站域名結尾為「.gov.hk」，其他結尾均非政府網站。
警方展示詐騙短訊截圖。
警方展示詐騙短訊截圖。

 

