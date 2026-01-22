Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

騙徒扮可立中學職員 誘玩具舖代訂佛跳牆 卡片錯漏百出校方籲慎防

突發
更新時間：16:11 2026-01-22 HKT
年近歲晚，「佛跳牆騙案」再現。灣仔一間玩具店今日（1月22日）表示，有騙徒假扮新蒲崗可立中學職員，首先聲稱訂購玩具，更發送一張僞造卡片試圖博取信任，其後誘騙他們協助「訂購佛跳牆」，幸店舖職員及時識破。校方亦發通告，呼籲供應商慎防。

據玩具店「鴻興玩具」在社交平台表示，涉事騙徒自稱姓馮，是學校一名主任，未能說流利廣東話。騙徒首先聲稱學校要買50件玩具，並傳來一張印有「香港可立中學」字眼的卡片，其後又突然叫玩具店協助他訂購「佛跳牆」。店舖大感疑惑，隨即致電學校查詢，發現根本沒有此人。

不少網民發現相關卡片錯漏百出。FB：鴻興玩具
事件在社交平台引起討論，不少網民發現相關卡片錯漏百出，例如可立中學正確全稱應為「可立中學（嗇色園主辦）」，相關職員使用Google電郵，電話一行的字體明顯不同等等。亦有人指出這類騙案過去已多次發生，直言「己經不是新鮮事」、「你並不孤單！我最近都遇到，不過係買床褥」、「以前我哋公司都試過，執好曬5000元貨，攞貨前又話要買名貴中藥，要先幫他付3000元，我們不願意，他便說不要了」。

可立中學亦在官網發聲明，表示近日發現不法分子冒充學校職員或老師，向供應商訂購貨品，行為不僅損害學校聲譽，亦可能令供應商蒙受經濟損失。校方提醒，該校職員不會以學校名片作為身分證明；在任何大額採購前，校方必先行報價及有審批程序。校方呼籲，供應商如收到可疑訂購要求，無論透過電郵或電話，務必先與本校聯絡，以確認真偽。

可立中學校方在官網發聲明。
可立中學發聲明，呼籲供應商慎防。資料圖片
