警察談判組成立50周年 全球逾500專家出席研討會 探討國際合作促進交流

適逢香港警察談判組成立50周年，警方一連兩日（22、23日）舉行「香港警察談判組成立50周年發展研討會暨展覽會」，邀請逾500位來自世界各地從事談判及危機處理的代表，進行多場專題演講與研討會，促進意見交流及經驗分享，共同探討談判和危機處理的國際合作及未來發展方向。

今次研討會以「仁心傳承五十載，誠德委身伴前行」為題，來自中國內地、柬埔寨、迪拜、印尼、澳門、新加坡及瑞士從事談判及危機處理的代表、以及本地教育界和社福界代表共同參與，透過交流加強創科發展、提升危機處理能力及經驗承傳。

研討會首日將聚焦海內外危機管理、談判及解決方案的經驗分享，警方談判組與來自內地及海外談判界的講者，探討危機管理合作，並就如何透過談判工作加強公共安全、促進社會韌性等議題交換意見，進一步鞏固國際及區域合作網絡。次日將集中與本地專業團體及學術界探討構建本地校園支援網絡、如何預防青少年輕生，以及人工智能在談判過程上的角色。

警務處處長周一鳴於開幕禮致詞時表示，1975年成立的警察談判組由成立之初專責反恐及處理嚴重刑事案件，到後來處理自殺個案，一直是香港警方危機應變的重要一環。目前談判組擁有105位成員，提供全天候支援，每位均堅守「仁者不憂」的座右銘，配合憑著冷靜思考分析、傾聽溝通及高度團隊精神，化解危機拯救生命，特別感謝談判組組員過去半世紀的無私付出。

他亦指，談判組近年積極與跨界別單位合作，聯手應對不同的社會狀況，例如過起就學童輕生事件，談判組主動聯同教育局、學界及社福界持份者一起加強學校處理校園危機的能力，推廣學童心理韌力教育，協助學童與困境中保持正面態度。他期望藉是次活動能深入交流，促進各方攜手向前。

開幕禮後，警察談判組主管廖珈奇與新加坡、印尼、杜拜及瑞士代表進行研討，就建立危機談判領域國際合作的經驗作交流。