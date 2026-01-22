珍惜生命｜竹園南邨男子飛墮簷篷 當場不治
更新時間：07:22 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:22 2026-01-22 HKT
今日（22日）凌晨約零時，黃大仙竹園南邨趣園樓一名保安員報案，指發現一名男子倒臥於大廈簷篷位置，懷疑從高處墮下。
救援人員接報趕至，經檢驗後證實姓麥、74歲事主已當場死亡。警方到場調查後，未有在現場發現遺書，事主的確實死因有待驗屍後確定，案件暫列作有人從高處墮下處理。
自殺求助熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk
