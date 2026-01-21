《星島》率先踢爆元朗鬼油站營運情況 直擊加油裝置簡陋防火零設防

近年本地油站的零售牌價不斷創新高，令不法分子趁機進行俗稱「鬼油」的走私汽油生意，甚至在社交平台賣廣告明目張膽地進行宣傳吸客。《星島》早前以顧客身份直擊報導一間位於元朗的非法油站經營情況，而海關及消防過去兩星期採取打擊非法燃油活動的聯合行動，偵破8宗相關案件，包括《星島》所報導的元朗非法加油站。

相關新聞：海關聯消防冚非法油站 扣7車檢逾6萬公升油 12人涉處理或購買非法燃油

當日記者通過非法油站廣告附有的WhatsApp號碼聯絡，獲悉多間非法油站均銷售「95」汽油，即辛烷值為95的無鉛汽油，價格相對低廉，多為11至12元一升，銷售地點遍布元朗、上水、葵青、黃大仙、大埔等，部分更標榜「中國海油直送」，又根據其中一間元朗非法油站提供的電子地圖，驅車前往元朗一個露天停車場。

當日情況：

由於現場沒有任何指示牌，記者花了數分鐘才找到非法油站入口，門外有一名男子突然走近，表示「暗號係響兩下咹」，未幾一輛私家車駛至，一名南亞裔男工人隨即打開鐵皮屋閘門，讓車輛駛入，記者亦驅車緊隨其後，按動兩下喇叭後獲准進入，工人隨即關上閘門。

當日報導：「鬼油站」高調賣廣告半價有禮送 《星島》放蛇直擊加油裝置簡陋防火零設防

現場所見，非法油站設於鐵皮屋，備有簡陋油缸、油錶和油槍等入油設備，以及至少4部閉路電視，旁邊則有居住空間，低未見有滅火筒等防火設備，一旦閉門加油期間失火，隨時性命不保。

工人為客人車輛加油期間，記者詢問油站生意是否忙碌，對方連忙回答「yes」，又指早前向客人贈送修甲工具套裝，已全部送出，目前會贈送樽裝水和紙巾。記者其後稱忘記攜帶銀包，承諾前往櫃員機取款後再前來加油，對方露出疑惑眼神，不久開閘放行。

海關早前於屯門及元朗搗破非法汽油加油站：