海關放蛇打擊電話訂購私煙 29歲女派貨斷正被捕
更新時間：20:39 2026-01-21 HKT
發佈時間：20:39 2026-01-21 HKT
海關在全港各區展開代號「迅雷」行動，打擊電話訂購私煙活動。海關稅收罪案調查科私煙訂購專責小組近日派員「放蛇」，假扮買家致電私煙傳單上的電話號碼訂購私煙，並於今日（21日）相約一名私煙賣家到長沙灣一公共屋邨交易，當場拘捕一名29歲本地女子，在其身上檢獲2,000支懷疑私煙。
其後，海關人員在被捕女子駕駛的私家車內，再檢獲約3.6萬支懷疑私煙，檢獲的私煙市值約17萬港元，應課稅值約12.5萬港元。被捕女子報稱任職司機，負責派送私煙，海關正在調查該批私煙的來源，行動仍在繼續中，不排除稍後有更多人被捕。
