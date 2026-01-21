警首破依托咪酯淨化提煉工場 22歲無業男收$5000製毒被捕

警方首次搗破依托咪酯淨化及提煉工場。警方毒品調查科昨日（20日）於元朗搗破一個依托咪酯淨化及提煉工場，檢獲大量不同形態的依托咪酯毒品。警方初步調查，相信檢獲懷疑含依托咪酯的晶狀毒品，經化學加工、淨化及提煉，可生產約8公斤依托咪酯粉末，並可製造成約4萬粒依托咪酯煙彈，市值約1000萬港元。

警方昨晨突擊搜查一間位於元朗水蕉新村約700呎的石屋，檢獲10斤含有依托咪酯成份的晶狀毒品、215克依托咪酯粉末、3公升依托咪酯液體及大量化學物品，其中部份化學品更為易燃及存有爆炸風險。警方亦在單位內檢獲一批器具及設備，相信用作淨化及提煉懷疑依托咪酯粉末之用。

警方指該批毒品未有流入市面，相信有人接受販毒集團的金錢報酬，協助淨化及提煉依托咪酯毒品，供應本地巿場，不排除該批毒品從其他地方運入本港，將從不同方向調查，追查毒品來源，防止有其他同類毒品流入香港。

毒品調查科行動組3隊總督察湛倬鳴表示，販毒集團以住宅單位作掩飾，惟依托咪酯毒品的加工、淨化及煶煉過程，涉及易燃易爆的化學物品，稍有差錯便會發生火警，甚至爆炸，波及附近居民，直斥毒犯為一已之利及方便，罔顧他人安全，其行為屬自私自利，絕不能饒恕，並作出最嚴厲譴責。

消息指，涉案提煉工場營運一個月，相信該批毒品供應本地市場，而販毒集團以5000元招攬被捕男子處理毒品，又透過不同途徑教授男子有關依托咪酯的淨化及提煉過程。

