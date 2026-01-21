有片｜港鐵光頭大叔亮鐵鎚爭執 四眼男挑機：攻擊性武器，死梗呀你

港鐵發生乘客亮鐵鎚爭執事件。網上流傳一段短片，顯示一名光頭大叔在港鐵車廂內與另一名戴眼鏡的男乘客爭執，其間光頭大叔一度手持鐵鎚，並粗口橫飛大罵對方。被指罵的「四眼男」不斷向光頭大叔作出挑釁，直指：「揸鎚，好呀」、「嗱呀叔，攻擊性武器呀，你死梗呀你！」光頭大叔聞言後表現激動，大叫對方「報警啦，報警啦！」

惟「四眼男」未有罷休，繼續向光頭大叔指罵，「嗱你揸鎚呀，你死梗㗎你！死梗呀！」光頭大叔勃然大怒，一度衝前「起飛腳」企圖踢向「四眼男」。惟「四眼男」避開繼續不停挑釁，反問光頭大叔：「邊度上車、住邊度、身份證號碼幾多號？」、又稱：「揸鎚呀嘛，哇咁惡嘅！」

光頭大叔本來已一度轉身離開，但聽到對方「喋喋不休」，又再大喝一聲「撩交打呀嘛？」，衝向「四眼男」欲再度起腳。「四眼男」未有懼色，警告光頭大叔「錄住你呀，揸鎚呀，揸鐵鎚呀」，又謂「睇吓呢度邊度先？」其後「四眼男」還大聲呼叫：「喂，報警呀，揸鐵鎚打人呀！」影片最後結束。

港鐵回覆《星島頭條》查詢，證實事發於昨日下午，牛頭角站職員收到乘客求助，指觀塘綫列車上有一位男乘客持有鐵鎚，職員懷疑二人發生爭執。港鐵稱，該名求助的乘客自行報警，警方到場後接手跟進。同時，亦有職員上車監察懷疑持有鐵鎚的男乘客，該名男乘客其後離開車站。港鐵呼籲乘客互相禮讓，不要做出可能影響其他乘客的行為，有需要時可報警或向港鐵職員求助。