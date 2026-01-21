3個月內涉12宗扒竊案 盜信用卡海外網購簽帳$70萬 2內地男落網

警方在去年9至12月接獲多宗報案，受害人在北角、鰂魚涌及中環等區被「打荷包」，遭扒手偷走銀包，損失現金及信用卡，其中信用卡更被人極速作網上海外購物盜用簽帳。東區警區人員經追查後，前日（19日）在北角進行反扒竊行動，成功拘捕兩名目標內地男子，他們涉及過去三個月共12宗扒竊案，牽涉財物約值港幣73萬，包括現金3萬元及信用卡被盜用作簽賬交易70萬元，其中最大一宗交易簽帳高達11萬元。警方相信幕後有集團操縱，正追查集團背景。

警方展示扒竊案犯案手法。

東區警區刑事部總督察周皓元講述案情。梁國峰攝

東區警區刑事部總督察周皓元講述案情時表示，警方於過去三個月接獲多名受害人舉報，指在街上或公共交通工具上被打荷包，銀包大多放在自己手袋、背囊內，而銀包內有其證件、現金及信用卡等，當發現被打荷包後，極短時間內便被盜用進行網上簽帳交易。

警方接報後作跟進調查，追蹤及翻查閉路電視，最終鎖定兩名疑匪，東區警方於周一（19日）在區內人流密集地方，以及案件發生的黑點，進行反扒竊行動。行動期間，警方於北角英皇道附近成功發現該兩名目標人物。當時兩人形跡可疑，似乎在尋找落手目標。警方經一輪觀察後，在他們逃走前成功截停及拘捕。兩名被捕男子分別31歲及43歲，持雙程證當日入境香港，涉嫌與發生在北角、鰂魚涌及中環區共12宗扒竊案件有關，涉及財物總值73萬元。當中被盜現金為3萬元，而被盜用信用卡簽帳交易則有70萬元。調查顯示，簽帳交易涉及海外網上購物，涉及約旦、阿聯酋等地，多數購買貴重物品，最大一宗簽帳涉款11萬元。

根據調查所得，這類扒竊常出現於人流密集地方，尋找作案的目標，取易不取難，專吼單獨逛街人士，孭手袋背囊，將銀包放在袋內，有時沒拉拉鏈，趁受害人分心時扒走其銀包。兩名被捕男子仍被扣查中。

警方一直重視打擊搵快錢罪行，會繼續以情報做主導，採取針對性反罪惡行動。警方提醒市民，臨近歲晚，出入人流密集地方，要格外小心財物，提防形跡可疑人士，尤其是自己背囊手袋，確保拉好拉鏈，如發現信用卡失竊，出現可疑交易，應立即致電銀行查詢，以及盡快向警方報案。