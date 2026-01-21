海關破兩宗海路走私案 檢煙草藥劑製品包括壯陽藥市值$2900萬

海關偵破兩宗海路走私案，檢獲走私煙草產品、懷疑藥劑製品及瀕危物種等，市值2900萬元

海關有組織罪案調查科特別調查第二組調查主任郭俊廷指，海關分別在1月5日及8日偵破兩宗海路走私案件。該兩日晚上海市截查兩艘由香港出發前往澳門的內河船，並在船上檢獲大批懷疑走私貨物，當中包括約40萬粒及635支懷疑藥劑製品、360公斤煙草產品、5800粒煙彈、75公斤燕窩、43公斤懷疑受管制魚翅以及4公斤沉香木，檢獲物品總值約港幣2900萬元。

港口及海域科海域行動組署理高級督察陳景鋒講述行動詳情時表示，海關區域巡邏船在該兩日晚上，在爛角咀對出水域截停一艘正開往澳門的內河船，兩宗案件的內河船均無使用貨櫃裝貨，船上擺滿大批散裝貨物，當人員登船搜查及要求船員出示載貨艙單時，船員只能提供一份簡略粗疏的文件，引起海關的懷疑，相信兩艘內河船的貨倉內混雜未列艙單的貨物，企圖掩人耳目，進行走私活動。於是將兩艘內河船押到屯門海關船隊基地，作進一步調查。

其後經查驗，海關在兩艘船上均發現未列艙單的貨物，包括名貴食材，如燕窩、乾魚翅、煙草產品、藥劑製品等。案件其後交由有組織罪案調查科跟進調查。

郭俊廷續稱，涉案貨物分別報稱載有鞋類、服裝、手提包及電子產品，以及日用品、保健品、化妝品及電子產品等。經過點算，在船上檢獲懷疑藥劑製品、煙草產品、煙彈、燕窩以及懷疑受管制的魚翅及沉香木，總值約2900萬元。其中約一半的懷疑藥劑製品，屬口服類型的壯陽藥，包裝上標示含有第一部毒藥，目前針對貨物的付貨公司、收貨人、貨物來源及最終目的地作調查，不排除有涉案人士被捕。海關亦會將檢獲的魚翅及沉香木，轉交漁農自然護理署作進一步化驗，以確定有關物品是否受《保護瀕危動植物物種條例》監管。

在兩宗案件中，人員留意不法之徒意圖利用魚目混珠手法，將走私貨物與大量低價值易報關貨物混雜一起放置，企圖掩人耳目。不過在海關專業及有效查驗下，走私貨物均無所遁形。海關估計走私該批貨物的動機，是為規避進出口管制及逃避繳付稅款，首先，輸出藥劑製品及瀕危物種受法例監管，需向相關部門申請許可證。

此外，根據資料顯示，煙草產品及燕窩入口澳門，分別需要繳付稅款及提交檢疫證，所以不排除不法分子為規避當地法例挺而走險，瞞報相關的貨物。海關重申，走私屬嚴重罪行，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款200萬及監禁7年。根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人在未取得所需許可證的情況下進口、出口或管有瀕危物種，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款1000萬元及監禁10年。